Dernièrement on apprenait que Sega alors ressortir du musée certains vieux titres dans leur projet du nom de Mega Games:



Dont Sonic Frontiers est considéré comme le premier titre de ce plan pour revenir sur le devant la scène.



Et donc dernièrement on avait droit à un petit trailer de présentations des prochains titres ce projet Mega Games:



Crazy Taxi

Golden Axe

Shinobi

Jet Set Radio

Street of Rage



mais selon Insider Gaming, 10 projets ont reçu le feu vert entre 2020 et 2021.



Donc on en connait 5 (pour moi 6 avec Sonic Frontiers) mais selon Insider Gaming voici 3 autres projets encore non-annoncés:



Panzer Dragoon

Neon Genesis Evangelion

et

Sakura Taisen



wait'n see perso j'attends un PSO ultra ambitieux