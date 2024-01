Ça fait un moment qu'on a pas vu le petit dragon violet dans un jeu inédit et à part le remake des 3 premiers opus sur PS1 dans la Reignited Trilogy, Spyro bat de l'aile (notez le jeu de mot pourri)"Vous devez y croire !"Alors, le retour de Spyro pour bientôt ? Qui vivra verra !Avant d'imaginer un véritable Spyro "4" ça peut tout aussi bien être un remaster d'un ancien jeu, et pourquoi pas A Heroes Tail tiens ?

posted the 01/09/2024 at 09:01 PM by mrpopulus