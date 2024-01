Bienvenue dans Don't Scream, un nouveau survival-horror atypique prévu pour...on ne sait pas trop.Le projet est en phase expérimentale sur Steam et propose une certaine originalité dans le concept.En effet, suite à un crash d'avion, vous reprenez connaissance dans une mystérieuse forêt qui va vous harceler d'hallucinations plus flippantes les unes que les autres (une sorcière est dans le coin? ).La présence de votre micro est obligatoire et ce dernier représente votre barre de vie (en bas à droite de l'écran), un mini soupir de peur passe mais un hurlement mettra fin à la partie immédiatement d’où le titre du jeu, Don't Scream.Il faudra tenir 18 longues minutes dans cette démo de ce projet horrifique fort sympathique, la réalisation est en plus impeccable avec ce style graphique ultra réaliste au Unreal Engine 5 mais à la sauce filmage amateur très brouillon d'une caméra des années 90, impossible de ne pas ressentir l'inspiration du cultissime Projet Blair Witch. Bref c'est tout simplement magnifique.Je vous partage mon gameplay maison, mon first try même!Pour vous mettre en condition et faire le test plus ou moins chez vous, éteignez la lumière, mettez le son a fond de votre casque audio (le binaural 3D est incroyable dans ce jeu) et rapprochez-vous de l'écran. Bonne chance...et on ne triche pas!Pour mon avis rapide sur cette Early access, c'était vraiment sympathique et j’admets que j'ai ressenti un petit stress pour les dernières longues minutes. Dommage qu'il n'y a aucune intelligence et originalité dans l'utilisation des Jump Scare malgré que celui a 12 min de la vidéo plus haut ma mis une bonne baffe (timer youtube). C'était cool, hâte de voir la version finale du projet.La démo est un peu comme la démo Beginning Hour de Resident Evil 7, les créateurs promettent réellement un scénario et un gameplay plus approfondi à l'avenir (cache-cache avec les créatures de la forêt, un aspect survival etc). Je vous surveille ça de très près.