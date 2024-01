Voilà la vérité et la réalité carrément ABERRANTE !!!!! [video]https://www.youtube.com/watch?v=ewRViIEZmXk[/video] Je fais meme pas ce salaire à l'année en bossant à la mine.....!!! Je suis scié par le salaire mensuel et sa pratique abusive pour faire que de la thune......

Like

Who likes this ?

posted the 01/09/2024 at 01:39 PM by majin64