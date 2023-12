Tout est dans le titre !Avez vous reçu un ou des jeux vidéos pour Noël ?Personnellement un seul mais pas n'importe lequel, Super Mario Bros Wonder.Un Super Mario à Noël pour moi, c'est toujours magique et synonyme de bons moments passés en famille ^^En espérant que cet opus 2D soit aussi bon qu'on le dit !

posted the 12/25/2023 at 06:19 PM by lightside