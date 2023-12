Il y a des "erreurs" dans les sous-titres du trailer qu'on a vu aux Game of The Year Awards.



Elles ne sont pas bien graves, mais elles sautent aux yeux pour un professionnel de la traduction/localisation/sous-titrage.



Ces erreur ont attrait à l'idiotisme (c'est à dire à des tournures qui sont calquées sur l'anglais en l'occurrence, et pas proprement françaises).



Je me demande aussi si c'est l'anglais ou le japonais qui a servi de base. Les dialogues anglais ont l'air au top, mais en français c'est parfois mal dit.



Mais à côté de ça il y a des tournures qui font mouche et qui font plaisir.



"I'm feeling every single bullet" a été traduit à l'imparfait, ce qui est un choix validé. Pourquoi? Parce qu'il est évident que c'est un flashback. Bien vu de la part du traducteur. Je commence sur du positif pour dire que je descends pas l'intégralité du travail des collègues traducteurs.



"Their ire manifests once more" : Bonne traduction là aussi, car "ire" n'est pas un mot connu des jeunes français, bien qu'il existe. Bien vu aussi pour "se manifeste", car c'est un passage avec un boss fantôme. Mais le meilleur dans ce ST qui m'a fair m'arrêter dessus, c'est que le traducteur semble connaître la différence entre "à nouveau" et "de nouveau". A nouveau, c'est recommencer autrement. De nouveau, c'est encore une fois et toujours de la même manière, un truc qui est arrivé dans le passé.

C'est la même différence que "do it over" (= recommencer depuis le début comme refaire un emballage de cadeau foireux) et "do it again" (refaire comme refaire encore un autre paquet cadeau parce qu'on en a des tonnes à emballer).



"Do not underestimate this foe --> Ne les sous-estime pas."

Là on a l'impression que le français est traduit du japonais parce que le pluriel apparaît et disparaît pour le destinataire selon la langue (le gang de Cloud sont plusieurs personnes pourtant), et on a un ennemi au singulier en anglais qui devient pluriel en français. On sait par ailleurs que le japonais et le pluriel, ça fait deux (ho ho ho).



Donc peut-être que la VF est issue d'un trad japonais-français finalement. Et du coup, je ne peux que valider le ST malgré la différence avec l'anglais. Tout dépendra du contexte, il est possible que les deux collent au contexte ou au japonais.



En fait, la difficulté venait de l'existence en anglais pronom impersonnel "They", qui aurait pu porter à confusion. Quand on connaît la scène, on sait que c'est probablement le boss squelette avec ses deux flammes.







Mais du coup ça dépend vraiment de qui et à qui parle le pépé.



"Je sais des choses que je ne devrais pas." --> "Je sais des choses que je ne devrais pas SAVOIR."

On est OBLIGE en Français de répéter le SAVOIR à la fin de la phrase. Les auxiliaires modaux qui permettent ce genre d'ellipse n'existent pas en français. Ex : "Le bus s'arrête et j'm'apprêt'à partir / Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû... dire."



"Un monsieur qui fait peur..." --> "Un MECHANT monsieur." A scary man c'est un méchant monsieur en français. Les gosses français disent pas "un monsieur qui fait peur"... Les gosses ont du mal avec les subordonnées, ils emploient plutôt des groupes nominaux et émotionnellement, ils font pas la différence entre ce qui leur font peur et ceux qui sont méchants.

Un gosse dira "méchant" en pointant un animal qui lui fait peur par exemple.

Même les Youtubeurs qui copient des vidéos anglophones le savent intuitivement :



Vidéo sur Little nightmares II en anglais, SCARY MAN:



Vidéo sur Little nightmares II en anglais : MECHANT MONSIEUR





Je précise que les vidéos n'ont rien à voir, mais dans un même contexte, l'anglophone dira "Scary man", et le francophone, "Méchant monsieur" pour dire quelqu'un qui poursuit les gosses dans un cauchemar.



Traduire, ce n'est pas remplacer chaque mot avec son équivalent du dictionnaire, c'est dire la même chose dans une autre langue. On s'en fout de calquer on s'appelle pas Canson, je sais parler j'ai pas besoin de patron, en gros.



"Tu m'as aidée, et maintenant c'est à mon tour." --> "Tu m'es venu en aide, et maintenant, c'est à mon tour DE T'AIDER."

Là c'est l'histoire de la promesse d'enfance sous les étoiles et le fait que Cloud l'a sauvée à Nibelheim quand Sephiroth l'avait tranchée, mais je sais plus si elle est au courant que c'était lui, et en plus il l'a aidée avec Avalanche. Donc ça a du sens de dire "aider" au lieu de sauver, mais en VA c'est "save". En plus, ça marche pas au niveau linguistique de faire l'ellipse comme j'ai dit ici et plus haut. Donc, "venir en aide" signifie venir au secours mais aussi aider, et ça permet de terminer la phrase en bon français sans avoir la répétition exacte, répétition qui reste nécessaire linguistiquement.

Facile en japonais, c'est "tasukeru" (sauver, assister) et pas "tetsudau" (assister).



"Tu le répèteras pas?" --> "Tu le diras à personne?"

(Comme "Ne le dis à personne" le roman -- Harlan Coben utilise cette expression, du niveau d'un enfant, car cette phrase est dite à un enfant dans le roman. C'est juste une référence culturelle sourcée pour appuyer ma version, mais ma source, c'est ma propre connaissance de la langue française et l'attente de ce qu'un gosse de l'âge de Marlène dirait)



"Lend me your strength" --> "DONNEZ-moi LA force."

Quiconque a fait du catéchisme et connaît les prières en anglais comme en français sait que c'est comme ça, non pas qu'on traduit généralement, mais que la variante française de cette expression est comme je l'ai corrigée. On n'y perd rien en référence, mais certains diraient qu'il manque quelque chose. Bien sûr, ils auraient tort.



A part ça, bonne trad. Malheureusement quand on est traducteur et qu'on est bon dans ce qu'on fait, on a toujours des conflits avec des gens moins bons pour qui les mauvaises trads sonnent mieux. Ce qui m'a dégoûté de la localisation. Là clairement il y a eu des choix de mauvaises trads, en même temps que des traductions valides et validées par ce qu'on sait du contexte.