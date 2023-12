Grosse surprise de ces GA pour moi étant très fan du premier JP, voilà qu'un nouveau jeu dans cet univers pointe le bout de son nez !Développer par Saber Interractive (World War Z)Ça sera donc un jeu de type action aventure avec une pincée de survival dans l'univers de JP ou on incarne une jeune fille visiblement bien dans le pétrin à la merci de tous ces dinosaures à Isla Nublar. Il faudra tenter de survivre face à ces prédateurs.

posted the 12/08/2023 at 12:17 PM by mrpopulus