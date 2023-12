nouvelle catégorie

GAME OF THE YEAR : Baldur's Gate 3

Brothers Remake [24 Février 2024]Pony Island 2 : Panda Circus [2025]The Rise of the Golden Idol [2024]Usual June [2025]Arknights Endfield [pas de date]The matchless Kungfu [pas de date]Warhammer 40.000 : Rogue Trader [Dispo maintenant]Assassin's Creed Nexus VR [Dispo Maintenant]Harmonium The Musical [Pas de Date]Windblown [Pas de date]Thrasher [2024]Persona 3 Reload [2 Février 2024]Dave The Diver : Dredge [15 décembre 2023]World of Goo 2 [2024]Metaphor Re Fantazio [Automne 2024]Exodus [Pas de Date]God Of War Ragnarok : Valhalla [12 décembre 2023 / DLC Gratuit]Big Walk [2025]Prince of Persia : The Lost Crown [18 Janvier 2024]Lego Fortnite [Dispo Maintenant]Hellblade 2 : Senua's Saga [2024]Kemuri [Pas de Date]https://www.youtube.com/watch?v=YCAX_eC3rOoNo Rest for the Wicked [1 Mars 2024]Avatar Frontiers of Pandora [Déjà disponible]Remake : Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi et encore d'autre [Pas de Date]Dragon Ball Sparking! ZERO [Pas de Date]The Casting of Frank Stone [2024]Visions of Mana [2024]Rize of the Ronin [22 Mars 2024]The Outlast Trials - Console Announcement [5 mars 2024]OD (Hideo Kojima) [Pas de Date]Jurassic Park : Survival [Pas de Date]Fortnite : Rocket Racing [8 Décembre 2023]Black Myth Wukong [20 Août 2024]Suicide Squad : Kill the Justice League [2 février 2024]Warframe : Whispers in the Walls [13 décembre 2023]Banishers : Ghosts of New Eden [13 février 2024]Ready or Not [13 décembre 2023]Zau : Tales of Kenzera [23 Avril 2024]Lost Records : Bloom & Rage [2024]Khazan : The First Berserker [Pas de date]Final Fantasy VII Rebirth [1 février 2024]Apex Legends x Final Fantasy Rebirth [9 janvier 2024]Honkai: Star Rail (TGA Trailer)Call of duty MWIII : Saison 1 [Dispo Maintenant]Skull and Bones [16 février 2024]Marvel Blade [Pas de date]Last Sentinel [pas de Date]The First Descendant [été 2024]ZZZ : Zenless Zone Zero [2024]Mecha Break [pas de date]Helldivers 2 [8 février 2024]Warhammer 40.000 : Space Marine 2 [9 septembre 2024]GTFO : The Final Chapter [Weekend gratuit le 10 décembre 2023]Den of wolves [pas de date]Exoborne : Master the Apocalypse [pas de date]Asgard's Wrath 2 [15 décembre 2023]Palia sur Switch [14 décembre 2023]No Man Sky : Les mise à jour continue en 2024Light No Fire [pas de date]Stormgate [été 2024]Guilty Gear Strive DLC 3 [2024]Ark Survival Ascended [Dispo maintenant]Final Fanatsy XVI : Echoes of the Fallen [Dispo Maintenant]Final Fanatsy XVI : The Rising Tide [2024]The Finals [Dispo maintenant]Bellwright [2024]Monster Hunter Wilds [2025]