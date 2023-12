Salut Gamekyo, je partage une petite vidéo d'un Youtuber (US, certes, désolé pour les anglophobes) que j'aime bien et qui fait de très bons "making of" sur nos jeux favoris ! Il vient de sortir une vidéo sur la création de Secret of Mana (best game ever) suivi de celle de Chrono Trigger (best game ever, bis), je suis sûr que vous apprendrez plein de choses sur les petites prouesses techniques qu'ont accompli ces deux jeux !