Et voilà : hier soir petit, coup de seum, j'ai alors eu soudainement envie d'errer de nouveau dans le monde Shadow of the colossus. Ca faisait un petit moment.Je pensais faire 3 ou 4 colosses max, comme d'habitude.J'ai finalement fait un walkthrough complet.Bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner ou aller poser un petit pouce bleu si ce genre de live vous plaisent, ça fait toujours plaisir.