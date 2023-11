Je viens de terminer Xenoblade 3, et même si j'ai bien aimé globalement, je reste un peu déçu par le jeu, notamment par l'histoire qui décolle jamais vraiment je trouve (Que c'est long du chapitre 1 au 4, sans compter que le dernier donjon est ignoble en longueur en plus d'être moche en environnement), et puis la fin mouais, un peu expéditive, les antagonistes sont assez oubliables également......Mais pas leur thème ! C'est quoi ce truc !! Surtout que tu entends cette musique dans genre les 5 premières heures de jeu, chaque fois que je rencontrais un consul, j'augmentais le son de mon ampli pour profiter de leur thème au max !Très bonne OST au passage, même si encore une fois je préfère celle du 1er et surtout celle du 2ème, qui est pour moi l'une des best ever (Mor Ardain, Tantal ,Uraya, CounterAttack, Drifting soul, boss final...)