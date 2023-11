Le réalisateur Wes Ball insuffle un nouvel élan à cette franchise épique mondiale qui se déroule plusieurs générations dans le futur après le règne de César, dans laquelle les singes sont l'espèce dominante vivant en harmonie et les humains ont été réduits à vivre dans l'ombre. Alors qu'un nouveau chef tyrannique des singes construit son empire, un jeune singe entreprend un voyage éprouvant qui l'amènera à remettre en question tout ce qu'il sait sur le passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains.



« Le royaume de la planète des singes » est réalisé par Wes Ball (la trilogie « Le Labyrinthe ») et met en vedette Owen Teague (« Ça »), Freya Allan (« The Witcher »), Kevin Durand (« Locke & Key »), Peter Macon (« Sans regret ») et William H. Macy (« Fargo »). Le scénario est de Josh Friedman (« La Guerre des mondes ») et Rick Jaffa & Amanda Silver (« Avatar : La voie de l’eau ») et Patrick Aison (« Proie »), basé sur des personnages créés par Rick Jaffa & Amanda Silver, et les producteurs sont Wes Ball, Joe Hartwick, Jr. (« Le Labyrinthe »), Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed (« Mulan »), avec Peter Chernin (la trilogie « La planète des singes ») et Jenno Topping (« Le Mans ‘66 ») en tant que producteurs exécutifs