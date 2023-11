Bonsoir ! Actuellement j'ai une GPD XD, mais elle commence à se faire vieille. Je me tâte à la changer. J'hésite entre la Switch avec une puce ou une console déjà avec Android et facile d'utilisation. M'étant éloigné du sujet pendant quelques années, je suis un peu perdu. Merci pour vos conseils.

posted the 11/01/2023 at 07:18 PM by gunstarred