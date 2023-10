A 1 semaine et demi de la sortie du nouveau Super Mario le jeu connait déjà un premier datamine du jeu, et l'information qui ressort le plus c'est évidement les crédits, pour savoir qui remplace Charles Martinet au doublage des personnages de Mario et de Luigi.Et le nom crédité est... Le doubleur américain Mick Wingert. Ce n'est pas 100% mais c'est très probable que ça soit lui le nouveau doubleur de Mario et de Luigi. Wingert est la voix américaine de plusieurs personnages de Fire Emblem dont Laslow/Inigo, de Ludwig dans The Cuphead Show, de Tony Stark dans les adaptations d'Iron Man ou encore Il Dottore de Genshin Impact. Il est surtout connu pour être la voix US de Po de l'adaptation TV des films Kung Fu Panda.Sinon, Daisy et Yoshi semblent avoir également été recast par de nouveaux acteurs. Il n'y a pas non plus la voix d'Harmonie, donc celle-ci n'est visiblement pas jouable (comme éventuel personnage bonus).Rappelons aussi que si Charles Martinet est surtout connu pour avoir été la voix de Mario, Luigi, Wario et Waluigi au fil de ses décennies, il a également été les voix US de Paarthurnax ou encore de Magenta du film Dragon Ball Super: Super Hero.