Alors oui, ce n'est que la 10 000 ème rumeurs sur GTA 6 mais ce Tweet pour le moins énigmatique peut mettre le doute.En effet, on y voit très clairement le logo VI derrière les deux personnages et c'est pour le 26 octobre d'après un certain leaker qui avait aussi révélé en amont Dragon Dogma 2 et Payday 3. Rockstar joue très clairement avec les nerfs des fans, pour ce qui se prépare sûrement commeCela dit, je m'emballe pas trop parce que "yorarien" peut être aussi, à voir donc.Désolé pour cet article à l'arrache mais j'ai pas le temps d'écrire plus ^^