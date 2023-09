Dans l'ensemble, j'ai été impressionné par le temps que j'ai passé dans Alan Wake 2. Dans la peau d'Alan, j'ai ressenti ce sentiment désespéré d'isolement, le besoin d'aller de l'avant pour atteindre son objectif final, souvent illusoire, tout en saisissant le moindre fil de santé mentale qu'il peut. J'ai savouré le côté " remède " de tout cela, tout en appréciant les nouvelles directions que l'équipe a décidé de prendre. Quant à Saga, j'ai cru en son dévouement à son travail et en son désir de découvrir la vérité alors qu'elle se frayait un chemin dans l'obscurité et l'inquiétude de Watery. Le jeu ne porte peut-être pas son nom, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit autant de l'histoire de Saga que de celle de l'écrivain en titre. Peut-être que le " 2 " ne sert pas seulement à indiquer qu'il s'agit d'une suite. C'est peut-être aussi pour indiquer qu'il s'agit d'un deuxième personnage et d'une deuxième perspective de jeu.



Quoi qu'il en soit, Remedy a entrepris de réaliser une suite qui consolide sa place dans le genre du survival horror, et d'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alan est peut-être coincé dans un enfer qu'il a lui-même créé, mais je pense que cette suite a le potentiel d'être un jeu sombre mais paradisiaque pour les fans de Remedy, anciens et nouveaux.

C'est aussi dans ce chapitre que j'ai eu le plus peur en jouant à Alan Wake 2, non seulement parce que chaque combat contre les habitants du Dark Place me mettait à rude épreuve et drainait plus de ressources, mais aussi parce que je ne pouvais jamais être sûr de ce qui m'attendait au coin d'une rue que je ne pouvais même pas encore voir.



Oui, je me suis senti vulnérable et mal armé, comme souvent dans Resident Evil ou Silent Hill. Il est également vrai qu'il était beaucoup plus stressant de réfléchir à des énigmes cryptiques alors que des ennemis menaçants se rapprochaient de plus en plus. Mais la raison principale pour laquelle Alan Wake 2 m'a fait peur est la crainte de ce qui va suivre. Il m'est apparu très clairement que The Dark Place méritait son titre inquiétant et que les horreurs déconcertantes que j'avais vécues n'étaient que superficielles ; quelque chose de bien plus monstrueux vit au fond de ce lac sombre et interdimensionnel.



Les deux chapitres d'Alan Wake 2 que j'ai joués semblaient délibérément conçus pour donner l'impression que a) le ton, l'atmosphère et l'histoire du jeu sont toujours ceux d'Alan Wake, et que b) le jeu n'a pas peur de prendre des risques. Il s'agit d'une nouvelle direction audacieuse pour Remedy qui surprendra et remettra en question la façon dont vous l'abordez et y pensez, et pour moi, cela annonce des choses intéressantes à venir non seulement pour la franchise Alan Wake, mais aussi pour l'univers connecté de Remedy dans lequel elle s'inscrit.

Si la partie Saga ressemble plus à la signature d'Alan Wake, la partie Alan est beaucoup plus difficile à décrire mais tout aussi captivante. Remedy partageant le jeu à 50/50 entre les deux personnages, les développeurs savaient qu'ils devaient donner un bon équilibre au gameplay où il devient difficile de décider qui incarner ensuite. Dans cette optique, il est difficile de dire quelle section de l'avant-première est notre préférée. Saga a la signature d'Alan Wake et le choix de pencher vers le survival horror fonctionne bien pour le décor et l'histoire. En même temps, la section d'Alan est tellement bizarre qu'il est impossible de ne pas vouloir en savoir plus.



Heureusement, les joueurs d'Alan Wake 2 peuvent aborder le jeu comme ils l'entendent et, si l'on en croit l'avant-première, ils seront satisfaits dans les deux cas. Sam Lake est peut-être soulagé d'avoir atteint la ligne d'arrivée, mais il reconnaît également que les 13 années d'attente ont permis à Alan Wake 2 de devenir ce qu'il est aujourd'hui. La technologie et l'expérience créative acquises en travaillant sur des jeux comme Quantum Break et Control ont fait d'Alan Wake 2 un meilleur jeu. Et si cette preview est une indication, il pourrait s'agir du meilleur jeu de Remedy Entertainment à ce jour.

Résumé:- L'un des jeux les plus "next-gen" à ce jour- L'accent est mis sur la narration, que le joueur peut activement façonner.- Les combats sont tendus et délibérés, chaque ennemi constituant un défi plus important que dans le jeu original.- Jouez les missions d'Alan ou de Saga dans n'importe quel ordre.- L'accent est mis sur la résolution d'énigmes environnementales. Des énigmes optionnelles sont disséminées dans le monde et offrent de puissantes récompenses.- La lampe Ange d'Alan peut absorber la lumière et réécrire la réalité autour de vous, débloquant ainsi de nouveaux chemins.- Les scènes d'action en direct reviennent pour donner plus d'informations sur l'histoire ; débloquez-les en alignant les échos trouvés dans le monde.- Les mouvements sont plus lents et plus méthodiques, comme dans Resident Evil ou Silent Hill.- Maintenez le pavé tactile enfoncé pour entrer immédiatement dans la Mind Place/Writer's Room, un menu de pause interactif où vous pouvez rassembler des indices et des pistes.- Le jeu comporte des salles sécurisées, avec des points de sauvegarde et des coffres de rangement pour votre inventaire limité (qui peut être amélioré).- Bright Falls propose de nombreuses histoires environnementales, des bribes de l'histoire et des drames locaux vécus par les habitants.- Mode Performance confirmé sur PS5/XSX