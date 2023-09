nouvelle catégorie

Comme l'explique le site australien Cyber Security Connect, Sony aurait été la cible du groupe Ransomed.vc, une équipe de hackers qui opère depuis le début du mois.Sony a annoncé qu’il avait entamé une enquête après qu’un groupe de ransomware ait prétendu avoir piraté tous les systèmes de l’entreprise. Le groupe, connu sous le nom de Ransomed.vc, prétend avoir volé plus de 6 000 fichiers confidentiels de Sony et prévoit également de vendre ces informations.La réponse de Sony a été de lancer une enquête, bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été fourni. Pour le moment, l’entreprise a déclaré qu’elle enquêtait sur la situation et n’avait pas d’autres commentaires.Cependant, la société de cybersécurité Cyber Security Connect a signalé que Ransomed.vc aBien qu’ils indiquent que l’attaque ne serait pas aussi importante que le prétend le groupe, qui affirme avoir violé tous les systèmes de Sony.Je vous recommande de vite changer vos mots de passe ainsi que d'activer la double authentification !source : https://www.cybersecurityconnect.com.au/commercial/9600-ransomed-vc-group-claims-hack-on-all-of-sony-systems