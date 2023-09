On attendait ce nouveau contenu avec une grande impatience et quelle joie d'avoir eu droit a une annonce surprise récemment pour une sortie en moins de deux semaines après son annonce.Je vous partage mon avis rapide mais n'hésitez pas a partager le votre dans les commentaires, je suis très curieux.Mon avis ne contient aucun Spoil au passage.Après la déception des ombres de Rose (le DLC final de l'arc des Winters), j'avoue que j'avais un peu peur sur ce DLC retour de Separate Ways mais finalement malgré quelques redites c'était vraiment pas mal.La mécanique générale reste identique à celle du jeu de base dans la campagne de Leon, si ce n’est que Miss Wong peut utiliser son pistolet grappin pour atteindre des zones inaccessibles ou pour effectuer un coup de pied en pleine face à distance.Il n'y a aucune nouvelle créature dans ce DLC hormis les Boss (que je ne dirai rien), ils ne sont pas incroyables mais il y a du fan service avec ces derniers, les combats sont donc sympathiques.En parlant de fan service il y en a partout dans ce DLC, par exemple comment ne pas sourire sur la musique de fin des chapitres, les nouveaux joueurs n'entendront qu'un simple thème au piano, les fans vieillissants eux, ne pourront que sourires.Le DLC revient évidemment sur certains endroits et évènements clés de Resident Evil 4, mais comme le scénario tient sur un simple timbre poste, on veut juste voir les différentes interactions avec Leon ou le grand final avec Wesker (qui ne faudra pas s'attendre à grand-chose...).Les décors sinon sont tous les mêmes malheureusement, et la scène sur le navire militaire est absente.Conclusion, malgré une réutilisation des environnements de base et des monstres, Separate Ways propose malgré tout quelques bonnes séquences, mais rien de bien inoubliable, ça reste cependant au-dessus du DLC de Rose. On ne s'ennuie jamais malgré l'odeur qui sort du micro-onde. Un DLC vraiment sympa.-Ada Wong tout simplement (même si Lily Gao double mal)-Beaucoup de scènes cinématiques inédites-Le retour des passages absents dans la campagne de Leon (salle des lasers, les nacelles etc).-Les kick a distance grâce au pistolet grappin-Les musiques, les anciens seront aux anges-Un bon rythme on s'ennuie jamais-Des boss pas grandioses mais au moins inédits-Une bonne rejouabilité (les trophées, les bonus extra, les défies, le marchand et le mode mercenaire)-10 euros (il mérite d’être gratuit comme Not a Hero de RE7 )-Les mêmes décors-Les mêmes monstres-Les mêmes armes-Trop peu de choses inédites finalement-Un Wesker transparent (dommage surtout pour une scène...)