Guerrier / Archer / Voleur / Mage / Archer Mage / Chevalier mage



On revient tranquillement sur le nouveau trailer de 9 min de gameplay qui va détailler plus ou moins certaines nouvelles options que cette tuerie va nous proposer.Maintenant places à quelques infos et images.Vermund est un royaume de l'humanité où l'Insurgé règne tel un roi.Il s'agit de la première nation que le protagoniste explore : érigée sur une terre émeraude luxuriante, la cité fortifiée du royaume abrite le roi et les nobles.La ville où habitent les citoyens s'étend autour du château.Battahl est une nation de léonins, façonnée par sa propre culture.Les canyons vertigineux de cette contrée recèlent toujours des ruines ancestrales, sur lesquelles ont été érigées des cités cyclopéennes.Forgées par un environnement naturel sans concession, la culture, les coutumes et les croyances sont à mille lieues de celles de Vermund.Les voyageurs, les marchands, les soldats et les autres braves gens vaquent à leurs occupations journalières.Préoccupés par leurs propres objectifs et motifs, ils exhibent tous des émotions différentes.Par moments, ils vous orienteront peut-être vers une quête en vous abordant pour demander un service.Si un pion au courant de votre quête actuelle vous accompagne, il pourra vous guider jusqu'à votre destination.Bien sûr, c'est à vous d'accepter la quête, ou de suivre les conseils du pion.Laissez-vous captiver par la liberté de façonner votre voyage.Tout comme dans le monde réel, le temps s'écoule constamment, et tôt ou tard, le soleil se couche.Les paysages sont alors plongés dans des ténèbres insondables, et sans une source de lumière pour vous éclairer, vous frayer un chemin à travers cette obscurité impénétrable représentera un véritable défi. Vous aurez alors tout intérêt à vous être préparé pour les périls enveloppés par le linceul nocturne.Si vous trouvez un campement, vous pouvez choisir d'y passer la nuit pour reprendre des forces et bavarder avec vos alliés.Vous trouverez souvent des chars à bœuf qui voyagent entre des lieux importants, dont les villes, les points de contrôle frontaliers et les villages.En vous assoupissant à bord d'un char à bœuf, vous pourrez rapidement arriver à votre destination.Frappez à l'épée, tirez à l'arc et utilisez la magie. De l'action qui met votre créativité à l'épreuveLes classes dans Dragon's Dogma 2 vous permettent d'aborder le combat comme vous l'entendez, face à une grande diversité d'ennemis en d'environnements, qu'il s'agisse de ponts suspendus grouillant d'ennemis ou de sols instables menant à des monstres gigantesques.Paramétrez la classe de l'Insurgé, votre pion principal, et des pions de soutien pour créer une dynamique où les forces de chacun sont boostées, et les faiblesses, atténuées. Au fur et à mesure de vos aventures, vous accéderez à des classes supplémentaires, dont certaines réservées uniquement à l'Insurgé.les différentes classes :le jeu n'a toujours pas de date de sortie, mais on peut miser sur un fin 2024l'action rpg medieval fantasy, il est la