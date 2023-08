"Non, non. Nous sommes actuellement concentrés sur l’augmentation du stockage de la Xbox Series S. Mais non, comme je l’ai dit, nous sommes un peu à la fin du commencement selon moi. Donc je pense que nous devons laisser les développeurs se familiariser avec ce matériel et en tirer le meilleur parti.



Mais en ce qui concerne l’augmentation du taux de rafraîchissement et de la résolution accrue, je regarde ce qui se passe sur PC avec des GPU haut de gamme et des CPU haut de gamme, et ce n’est pas toujours uniquement une question de nombre de pixels ou de résolution des images. Je pense qu’il y a des techniques d’éclairage. Il y a toute une série de choses qui entrent en jeu pour rendre un jeu beau et agréable à jouer. Et nous avons énormément de marge de manœuvre en tant qu’industrie à ce niveau."

Phil Spencer le patron de X box à affirmé dans une interview pour IGN à la Gamescom qu'il y avais pas besoin de mise à niveau des consoles Xbox séries et que d'autres problèmes sont plus important qui sont liés aux consoles existantes.