La console pc / portable de Lenovo ce dévoile avec quelques images, s'inspirant plus de la switch avec ces manettes détachable tout en conservant des points commun avec laDeck de Valve et une ressemblance au niveau des boutons de la Ally de Asus.Avec son écran de 8 pouces la machine est plutôt bien épaisse offrant peut être une batterie bien supérieur, on peut y voir notamment la présence d'un port USB- C, une prise Jack pour le son et un emplacement de carte Sd.Problèmement une annonce officiel dans les jours qui suivent.