D'aprés les informations partagées, Le co-fondateur de XboxEra, Shpeshal-Nick Baker a récemment parlé de Metroid Prime 4 sur le podcast XboxEra dans lequel il révèle qu'une source aurais vu et testé Metroid Prime 4.D'après lui le titre très attendu serait, ( ceci confirme que le jeu sortirais bien sur une switch 2 ), Toujours d'après la même information le jeu ne serait pas un monde ouvert mais il comporterait des zones. En fait, il aurait même des environnements beaucoup plus grandes que les titres précédents MP1 MP2 et MP3.