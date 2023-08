Oda parvient avec ingéniosité à faire évoluer les pouvoirs du fruit du Gum gum tout au long des aventures de Luffy.De Grand Line passant par le Nouveau Monde, plus on s'approche de la fin de One Piece plus les pièces de ce grand puzzle s'assemblent.L'éveil de son fruit du démon est vraiment unique, Luffy ne fait pas que changer d'apparence mais il change complètement. Une idée de génie qui représente bien le fruit du gum gum dans sa globalité.Du Gear second au Gear fourth revenons sur ces scènes emblématique des transformation de Luffy avant son summum ultime.