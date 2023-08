Ça faisait déjà un moment que j'avais envie de me faire Darksiders 2, ayant adoré le premier jeu. Mélange de God of War et de Zelda, le jeu d'aventure et d'action de John Madureira pour ne cité que lui, m'avait bien plu.Bref, des années après, je touche enfin à Darksiders 2 que j'ai terminé très récemment. Ai-je autant accroché à celui là qu'à son grand frère ? Réponse dans ce test.Tout d'abord, Darksiders 2 nous fait incarner Death, l'un des 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Il doit prouver l'innocence de son frère, juger à tort dans les événements du premier jeu, et fait amusant, le 2Death doit donc trouver le Puits des Âmes pour inverser le processus et prouver que son frère est innocent. A côté de ça, la Corruption ravage le monde et les rares Royaumes qui tiennent encore debout ne sont plus que des ruines.Et voilà pour moi le premier bémol du jeu,Même la fin du jeu est expédiée et décevante, dommage car dans ce genre d'univers, il yavait matière à faire mieux que ce que le jeu nous propose, et bien qu'on recroise quelques têtes connues du premier jeu, ça ne suffit malheureusement pas à en faire un scénario un minimum prenant.Mais Darksiders 2 a heureusement d'autres qualités que je vais vous énumérer sans plus attendre.Tout d'abord, son gameplay a été revu à la hausse, les combats sont bien plus jouissif et prenant que dans le premier jeu.Il pourra même se la jouer Prince of Persia car Death peut courir sur les murs, afin de s'accrocher à des plateformes, colonnes etc. Ces phases sont très agréables et fonctionnent parfaitement bien, c'est un plaisir d'incarner un personnage aussi agile et rapide. Et ça dynamise grandement le level design, notamment dans les donjons.Darksiders 2 a parfois des allures de Action-RPG. En effet,En plus des dégâts de base, vous trouverez de nombreuses armes avec des atouts spécifiques. Vol de vie, de courroux, dégâts de glace, de feu, ralentissement etc il ya vraiment de quoi faire.Les nombreuses armes que manient la Mort ne sera pas de trop vu la quantité d'ennemis qui se dresseront sur votre chemin.Bien que les combats soient excellent, j'ai tout de même euIl en est de même pour les boss qui sont plus nombreux dans cet épisode, et bien que pas tousIls sont ni trop dur, ni trop facile même si certains pourront vous donner du fil à retordre, notamment les boss optionnels. Et oui, dans DS2, les quêtes annexes sont tout de même nombreuses, et certaines proposent même des Donjons annexe avec boss annexe également, même si ya aussi les classiques quêtes FedEx à base de "tue tel ennemi à tel endroit".Vous pouvez également si le cœur vous en dit vous frittez à la terrible épreuve du Tribularium qui consiste à franchir des paliers pour débloquer des récompenses, dans une arène avec des ennemis à affronter de plus en plus coriace.Ajoute à cela les nombreux collectibles à choper et vous aurez une durée de vie avoisinant les 40 heures, j'ai mis personnellement 46 heures pour terminer le jeu en difficulté Apocalyptique.Une durée de vie très conséquente donc, bien plus que le premier. Le jeu est aussi moins linéaire que son prédécesseur,Point essentiel de Darksiders, les donjons font leur retour dans cet épisode, et ils sont bien plus nombreux qu'avant. Si les premiers sont très facile, ça va vite se corser avec les suivants, avec des énigmes qui demandent quand même à réfléchir parfois.Rien de bien méchant cependant et le jeu n'est pas du tout un copier coller de son prédécesseur mais il ya eu malgré tout un petit peu de recyclage. Globalement,L'architecture des lieux offrent aussi parfois de beau panorama même si le jeu n'est pas très joli de base,L'OST est également de très bonne facture, avec des thèmes parfois épiques et des sons plus calmes, la musique est très agréable de même que l'ambiance bien maussade de certains lieux est très bien retranscrite. L'OST des combats par exemple ou de certains thème de boss est une pure réussite.Quelques ombres au tableaux cependant.Il ya aussi un chouilla trop de loot à mon goûts, obligeant parfois de nombreux aller retour dans l'inventaire, et pas de raccourci dans les armes, armures ou talisman ce qui fait qu'on est souvent obligé de faire pause pour choisir telle ou telle armure, arme etc...Néanmoins, je trouve l'inventaire plutôt ergonomique et loin d'être immonde donc ça a été quand même.Conclusion :Note :