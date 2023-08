Les petits avis de Axlenz

S'il y avait 100 toi et 100 moi dans ce monde, je suis persuadé que ces 100 moi aimeraient ces 100 toi. Qu'ils soient malheureux ou heureux... Dans chaque monde, mes moi sont amoureux de toi.

Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des films '' TO EVERY YOU I'VE LOVED BEFORE '' et '' TO ME, THE ONE WHO LOVED YOU ''.



(perso j'ai commencé par Every you i've loved before) et qui se complètent. L'un n'est pas véritablement la suite de l'autre mais les deux films se complètent. Je ne suis pas sure mais je pense que selon l'ordre dans lequel vous choisissez de le regarder cela peut changer d'une certaine façon votre perception du film.Je ne suis pas très calé romance que ce soit en animation ou même pour des trucs en live-action.En soit la réalisation des deux films n'est pas extraordinaire. On est pas sur le niveau de réalisation d'un Your name par exemple ou pour citer un truc récent Suzume (quand je parle de réalisation c'est un peu par abus de langage pour parler d'une direction artistique un peu plus poussé, de plans un peu plus beau, d'une animation plus détaillé etc mais bon vous m'aurez compris).au point que ce que j'ai cité plus haut n'est pas un problème. Ce sont des films où ça parle beaucoup.Oui c'est comme si j'en fait tout un plat mais c'est mon ressenti.Le tout agrémenté souvent avec une ost de bonne facture. Je retiens par exemple ceux là :A choisir entre les deux films j'ai une préférence pour '''' car plus gai (pour ne pas trop en dire afin de ne pas spoil ceux potentiellement intéressé) mais '''' est plus profond mais bon comme je le disais plus haut les deux se complètent.J'avoue que je n'ai pas parfaitement tout saisi du film (de l'ordre de certains détails) mais en tout cas pour moi en tout cas je tenais à dire que c'est l'un des meilleurs films d'acabit romance que j'ai suivi dernièrement. Après c'est peut-être facile de dire ça si je n'ai pas suivi énormément de trucs traitant de romance mais soit.