News

pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai de plus en de mal avec les animé en série, car budget trop restreint, direction d'anime et storyboard pas ouf.J'ai encore beaucoup plus de mal avec les adaptations de manga de sport parce que c'est souvent très feignant, ça recopie bêtement le manga case par case, ce qui donne parfois un rendu moins impactant, une gestion du temps hyper mal foutu et des moment de rythme qui devrait être fluidifié en animé mais qui se retrouve archi statique comme dans blue lock ou ao ashi quand les personnages s’arrêtent pour parler balle au pied alors qu'ils sont en pleins match... que c'est éreintant de voir ça ... aucun travail d’adaptation, aucune fluidité dans la proposition ... vraiment le travail niveau zéro d'adaptation.Et je parle même pas du traitement des dialogues et pensées des perso qui sont jamais purement adapté. j'ai pas pus dépassé les 5 premiers épisodes de demon slayer à cause de ça ... J'en pouvais plus d'entendre les monologues de pensé de Tanjiro pour nous dire des choses qu'on devrait comprendre avec l'animation.bon c'était mon moment seum sur les animé, maintenant revenons a pourquoi je fais cet article.Hier soir, j'ai été voir slam dunk the first et c'est je pense le premierqui a compris le sens d'adaptation et qu'est ce que j'ai kiffé !Le film va se focus sur un des match légendaire du manga contre sannoh. mais le film ne vas pas faire du case par case, il va instaurer sa propre vision.ici plus de plan classique hyper marqué comme dans le manga, les focus de plusieurs secondes sur les réactions des personnages et du public on n'oublie ! tout est fluidifié et ça apporte une dimension hyper réaliste.On a vraiment l’impression d'assistez a un vrai match de basket lycéen (même si ils sont beaucoup trop fort pour juste être lycéens lol )vous avez pas besoin d'avoir lu slam dunk, mais c'est un + ,car même si le film va développer les personnages a travers les flashback certains personnages seront plus ou moins relégué au second plan. l'adaptation va surtout se focus sur l'histoire dramatique de ryota miyagi. Le film va alterner entre les moments de basket (3d) hyper intense et épique a souhait à des moment plus intimistes (2d) sur la vie de ryota et nous narrer pourquoi le basket a une place si importante dans sa vie.N'empêche, c'était pas un exercice facile de consolider un morceau de slam dunk pour en faire un film qui reste hyper accessible, mais inoue a réussis avec brio.Concernant l'animation, je fais partit des cons qui ont jugé le rendu sur le trailer qui montre 3 pauvre séquence, force est de constater que les gens qui l'ont vu avaient raison. c'est une réussite artistique et technique.Quand on voit le film, on comprend pourquoi ils ont opté pour ce rendu, avec la 2D c'était impossible d'avoir une représentation fidèle du basket et des gestes technique à ce niveau et je ne parle même pas des nombreux cadrage difficilement réalisable avec une animation classique. Franchement, animer un match avec ce niveau de fluidité dans l’action en 2d pendant plus d'une heure, nan c'est juste impossible selon moi ou alors va falloir un budget colossal et des artistes de fou.ça me fait dire que Inoue et son staff ont vraiment bien pensé leurs œuvres. on est sur un classique.je l'ai vu hier et ça fait partit des films que je kiff tellement que j'en rêve la nuit ou je l'ai vudonc me parlez pas de barbie ou openheimmer, et allez voir slam dunk, ce film doit marcher chez nous.