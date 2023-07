La main nourricière : "Néon" . Deux hors-la-loi, Ada et Harper, unissent leurs forces pour survivre en faisant les poches des riches fêtards qui viennent dans la “ville des plaisirs” pour se payer du bon temps. Lorsque Ada se retrouve confrontée à un dilemme moral, elle attire rapidement l'attention de la toute-puissante entreprise Ryujin Industries qui lui offre une opportunité unique... mais à quel prix ?

"Akila City". Vanna est une orpheline de la Guerre coloniale qui ne souhaite qu'une chose : explorer les étoiles... mais son vaisseau en ruines l'en empêche. Elle se lance à la recherche des pièces nécessaires dans toute la ville et rencontre des dangers inattendus alors qu'elle se rapproche pas-à-pas de son rêve.

New Atlantis, capitale de l'Union coloniale. Kent est un pilote de livraison qui aspire à vivre dans la ville la plus convoitée des Systèmes occupés.

posted the 07/25/2023 at 02:32 PM by yanssou