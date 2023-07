Les petits avis de Axlenz

Toy Story! Un film animation initialement sorti en 1995 suivi du 2 en 99, puis le 3 en 2010 pour finir par le 4 en 2019.

Pour ma simple personne, les films Toy Story représentent ce que Pixar fait de mieux dans la simplicité avec une excellent relecture quand on passe à l'âge adulte.

Eh ben pourquoi j'en parle maintenant ? Pour rien du tout. Je me suis lancé comme défis de me retaper la plupart des grands films animations que ce soit en image de synthèse ou 2D. Ayant l'abo Disney +, j'ai commencé par Toy Story que j'avais déjà suivi il y a fort longtemps lorsque j'étais encore tout gosse.

Pour la petite anecdote, Woody devait ressembler au héros du court métrage '' Tin Toy '' dont le film s'inspire d'ailleurs avant de penser à un nouveau design vu l'aspect vieillot de l'héros et au fait qu'il était muet.

Pour revenir au film, j'aime beaucoup l'ambiance bon enfant qui s'y dégage (logique c'est la cible mdrrr), le tout avec un ton de responsabilité dont fait preuve le personnage principale du film. Le meilleur son du film interprété par Charlélie Couture en dit beaucoup d'ailleurs :

Le film en partant du tout premier a 28 ans aujourd'hui et bien qu'étant le premier film d'animation en synthèse qui a inspiré bien d'autres, reste largement regardable et très beau.

Est-ce que la nostalgie joue ? Oui TOTALEMENT et c'est encore meilleur quand en plein visionnage tu te remémores des trucs oubliés de ton enfance. Toy Story 2 est un peu plus chill quoique dégage également un message surtout sur la relation entre les jouets qui se soutiennent beaucoup entre eux mais l'apothéose c'est quand tu vois Toy Story 3 avec Andy qui a grandi, s'apprêtant à passer à l'université et passant le flambeau à un autre enfant. C'est très beau et je crois que c'est la plus belle scène à mes yeux de tous les films Toy Story car limite tu te sens dans le rôle ayant suivi le film gosse et maintenant en voyant la page se tourner une fois que tu regardes le 3 avec un œil adulte. C'est encore plus poignant quand tu vois comment même lui hésite à se séparer de ses jouets qui l'ont vu grandir et surtout de Woody son jouet préféré dont on peut lire une certaine tristesse dans les yeux.

Quant à Toy Story 4, je ne vais pas vous mentir même si beaucoup l'ont aimé, moi c'est celui que j'apprécie le moins des 4 et je le trouve d'ailleurs moyen même s'il apporte de très bons trucs. La seule chose qui a réussi à redorer le blason du film à mes yeux est la très belle conclusion faite à Woody.

Quoiqu'ayant un nouveau propriétaire, Woody a toujours privilégier le bien être de son compagnon au détriment du sien en prenant souvent des risques inconsidérés.

Pour résumer, pris distinctement, j'aurais du mal à mettre Toy Story dans mon plus haut panier en matière de films Pixar mais lorsqu'on combine le tout avec la dose de nostalgie que ça envoie dans la face, c'est indéniablement une saga de films que je met dans mon haut panier de films animations aux côtés de quelques autres. Mais ça c'est pour une autre fois

Déjà, Toy Story c'est l'histoire de jouets qui prennent vie lorsque leur propriétaire/compagnon (un enfant nommé Andy) n'est pas là. Ils l'aiment tous profondément et redoutent leur remplacement par un autre jouet plus intéressant. Jusque là Woody ne s'en inquiète pas plus que ça, étant le jouet préféré du propriétaire jusqu'à ce qu'un autre jouet à la mode ne s'installe parmi eux et provoque la confusion au sein des sentiments de Woody donnant ainsi une certaine rivalité.Toy Story est leet né d'une collaboration entrequi pour ce dernier cherchait à se lancer dans la production d'images en synthèse où Pixar excellait déjà.La belle conclusion que lui donne le film en lui octroyant une retraite bien mérité au plus grand jouet que cette planète ait connu m'a fortement plu.