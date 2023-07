Petit partage sans incidence, loin des polémiques propres au titre (dont je valide la plupart).Je previens à nouveau, ça spoil sévère.Ici on voit un moment que j’ai trouvé incroyable. Cette chanson, je l’attendais depuis la fin du prologue. Elle est magistrale et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais plus y avoir droit. À la place, je trouvais les thèmes des « vrais boss » nuls, voir carrément hors sujet. Il y carrément des passages de valse ou électro type blade/matrix !?(WTF).À cet instant précis du jeu, on comprend que ce fameux thème épique comme jamais, c’est en fait le thème de Phœnix ! J’ai hurlé devant ma TV « c’est ça qu’on veut bordel »!!!Rien que d’y penser, j’en ai des frissons! Le combat était dantesque! On se serait cru dans Gundam à la fin.Pour ce moment précis (en espérant que le reste continue sur cette lancée), je ne peux le classer dans ma liste des FF décevant (en gros, tous les épisodes depuis le 8 m’ont déçus).