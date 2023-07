L'un des épisodes les plus appréciés avec AC 2, AC Black Flag permettait d'incarner Edward Kenway en pleine mer des Caraïbes, le jeu sorti en 2013 a été un succès critique et commerciale.Et Ubisoft gros malin qu'ils sont, voit en lui un moyen de se faire des couilles en or en faisant un remake d'un des opus les plus appréciés de la saga, et ça serait L'équipe derrière Skul And Bones qui s'en chargerait.En revanche, le projet aurait à peine débuté ce qui fait qu'on le verra pas avant quelques années.