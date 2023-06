Si vous n'avez pas envie d'apprendre le nombre potentiel de boss que compte approximativement le jeu, ne continuez pas votre lecture, car il se pourrait bien que mon raisonnement se tienne et que j'ai pu, à partir de la démo de Lies of P, déduire le nombre de boss, de chapitre/zone et de bras légion que contiendrait le jeu final. Pour les autres, j'ai essayé d'être le plus clair et concis possible. Le mieux étant d'aller directement faire le lien avec la démo dans le cas où avez terminé la version de démonstration de Lies of P.



Sur ce bonne lecture, et pardon si c'est indigeste...



En effet, lorsqu'on abat le « Veilleur désarticulé », qui est le second boss « majeur » de la démo, on obtient un « Quartz » et un « Bras légion ». Il nous est ensuite possible de retourner à l'Hôtel Krat, pour nous entretenir avec Geppetto, ou « Dady », pour les intimes.

Après quoi, on peut activer « l'Organe-P » en se positionnant devant la chaise sur le côté, afin d'accéder à l'arbre de compétence de notre cher Pinocchio. Celui-ci se présente sous la forme d'un « sphérier » divisé en cinq parties ou « Phases 1, 2, 3, 4 et 5 ».

On nous explique aussi que pour passer d'une phase à une autre, il nous faut choisir une des quatre options « majeures », et, selon qu'on parle des phases 1 et 2 ou 3 et 4, ou bien 5, on devra dépenser deux « Quartz » pour valider au moins une des quatre options majeures, nous récompensant d'un bénéfice « majeur », entre autres bénéfices « mineurs » que nous aurons choisis au préalable parmi 4 catégories distinctes ; la condition sine qua non pour passer de la phase 1 à la phase 2...



Et c'est à partir de ce menu, donc, que j'ai pu en déduire, je pense, le nombre de boss « majeur » que contiendrait l'aventure, et au moins autant de « Bras légion » différents à obtenir, tant est qu'on obtient ces « items » de la même façon tout au long du jeu, soit en vainquant des boss majeurs, donnant chacun un quartz et un bras légion.

Remarquons aussi qu'en terminant la démo du jeu, on a en notre possession deux quartz et deux bras légion en plus de notre bras légion initial.



En conclusion, les phases 1 et 2 de l'Organe-P requérant deux et deux quartz, les phases 3 et 4 requérant trois et trois quartz, puis la phase 5 requérant quatre quartz, il est à supposer qu'on peut en déduire le nombre de boss majeur et de bras légion que recèle le jeu, soit : 2 + 2 + 3 + 3 + 4 = 14. Sans compter d'autres boss comme « L'âne fou » qu'on affronte avant le « Veilleur désarticulé » mais ne nous donnant pas de quartz.

De la même façon, observant la façon dont a été découpé les chapitres du jeu, sur la base de ceux observés dans la démo, on peut émettre l'hypothèse qu'il ait autant de chapitres plus ou moins riches en contenus qu'il y ait de boss « majeurs », soit là aussi 14 chapitres/zones.