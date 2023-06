News Jeux

Une bannière a été trouvée sur le site d'assistance de Square Enix pour Star Ocean: The Second Story R .Star Ocean: The Second Story est le deuxième jeu de la franchise Star Ocean de Square Enix , développée par tri-Ace, initialement publiée en 1998 pour la PlayStation.Fait intéressant, le logo indique spécifiquement "The Second Story R", et non "Second Evolution R". Second Story est le sous-titre de la version PS1 originale, tandis que Second Evolution est le sous-titre de la version PSP 2008.Ce que cela pourrait signifier que ce remake/remaster pourrait être basée sur le Star Ocean 2 original, et non son remake PSP.En 2015, Square Enix a *réédité* Second Evolution pour PlayStation 4 et PlayStation Vita, mais uniquement au Japon en numérique .