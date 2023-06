Overwatch 2 a profité du Xbox Showcase de dimanche dernier pour présenter le contenu qui arrive sur les saison 5 avec Questwatch (qui a démarré hier) et saison 6 et "l'arrivée" du PVE.Comme vous le savez probablement déjà, Blizzard a récement révélé que le mode PVE annoncé avec Overwatch 2 ne sera finalement pas exactement comme imaginé sur papier, c'est à dire un vrai mode indépendant avec arbre de progression et personnalisation des héros. Ce 10 août prochain, le mode PVE reviendra au fondamental, comme on l'a vu avec l'évènement Overwatch Archives sur Overwatch 1, mais au moins avec les cutscenes en plus... Et ça sera bien payantOn apprend que le mode sera proposé dans un lot intitulé "Invasion" qui coutera 15€ et comprenant :- Accès permanent aux 3 missions histoire d’Invasion sur les maps de Rio de Janeiro, Toronto et Göteborg.- 1 000 pièces Overwatch (quantité identique au passe de combat premium, valeur : 10 USD).- Un nouveau skin légendaire pour Sojourn (valeur : 19 USD).- L'héroïne Sojourn à débloquer si vous ne l'aviez toujours pas (valeur : 7 USD).Le lot "Invasion Ultime" (40€) lui comprend en plus de ce qui est cité au dessus :- Le passe de combat premium du Secteur Zéro et 20 sauts de rang (valeur : 30 USD).- 1 000 pièces Overwatch supplémentaires, soit 2 000 pièces Overwatch au total (valeur : 20 USD).- Deux skins légendaires pour Cassidy et Kiriko (valeur : 38 USD).On ignore à ce stade s'il y aura plus de missions histoire à l'avenir, ou si l'histoire se joue vraiment que sur ses 3 maps et basta. Et sachant qu'on a aucun visuel des skins listés en promesse. Mais voilà. Ça vend du rêve (honnêtement, non).