Le jeu sera probablement très bien vu l'équipe qui est derrière mais en terme de DA, les premiers atrworks me donnaientt plus envie sur la direction artistique du jeu ou même sur le chara design des personnages :Je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir une certaine cassure avec SMT et Persona qu'on serait plus dans du medieval fantasy classique, je n'attendais pas à ce que le jeu est des environnements urbains aussi récents :Je trouve dommage qu'on soit aussi proche de SMT et Persona dans l'esthétique même le principe de calendrier semble être présent.Le design de l'elfe rouquine a beaucoup changé si c'est le même personnage et je trouvais celui de base bien plus réussi que j'ai posté au tout début. Même le design des vêtements est très contemporain et ne fait plus vraiment pensé à du medieval fantasy.Après encore une fois le jeu sera probablement très bien mais on dirait que le projet a pas mal changé en cours de route et j'ai plus l'impression de voir un jeu Shin Megami Tensei X Persona.