"Nouveau rapport très intéressant de MLex :- Les dirigeants de Microsoft cherchent activement des moyens de conclure l'acquisition malgré le veto britannique sur l'opération, a appris MLex.- La CMA a actuellement mis en place une ordonnance provisoire empêchant Microsoft d'acquérir "une participation dans Activision ou l'une de ses filiales".d'acquérir "une participation dans Activision ou l'une de ses filiales". Il est probable qu'elle la rende permanente très prochainement.- La rapidité surprenante de la procédure d'appel de la CAT pourrait atténuer les appels au sein de l'entreprise pour qu'elle conclue l'opération sans tenir compte du blocage britannique.- Notre priorité est de poursuivre la procédure d'appel au Royaume-Uni.et nous restons attachés à un dialogue constructif et à des solutionsun porte-parole de Microsoft a déclaré aujourd'hui : "Notre priorité est de poursuivre la procédure d'appel au Royaume-Uni.- Microsoft a engagé des avocats supplémentaires et a chargé certains d'entre eux d'examiner comment elle pourrait conclure l'accord avec Activision, selon MLex.- L'une des options pourrait consister à ce qu'Activision quitte le Royaume-Uni pour un autre pays européen afin de se retirer du marché.pays européen afin de se soustraire à la juridiction de la CMA. Ses jeux pourraient continuer à être vendus par l'intermédiaire d'un distributeur. Le hic, c'est qu'une telle décision doit être prise par Activisionafin d'éviter d'enfreindre les lois sur les fusions qui stipulent que les entreprises qui fusionnentdoivent être gérées séparément et indépendamment jusqu'à leur fermeture effective.- Une autre option consisterait pour Microsoft à étendre unilatéralement au Royaume-Uni les mesures correctives accordées et acceptées par la Commission européenne, même si elles ont été jugées insuffisantes par la CMA.- L'entreprise conteste aussi activement le projet d'ordonnance de la CMA qui donnerait effet à son veto,interdisant à Microsoft d'acquérir une participation dans Activision pendant plusieurs années, et vice versa.années, et vice versa. La capacité de l'organisme de surveillance britannique à imposer uned'imposer une interdiction mondiale dans le seul but de répondre à desde l'affaire, croit savoir MLex. Microsoft pourrait contester l'ordonnance finalel'ordonnance finale devant les tribunaux pour tenter d'en réduire la portée, afin de lui permettre de fermer ailleurs dans le monde.de fermer ailleurs dans le monde.- Par ailleurs, Microsoft pourrait chercher à conclure la transaction et invoquer l'illégalité de l'ordonnance pour se défendre en cas de poursuites par la CMA.- À la mi-mai, un journaliste de CNBC a demandé au directeur général de Microsoft, SatyaNadella si l'entreprise pouvait conclure l'opération et cesser de vendre les produits d'Activision au Royaume-Uni.les produits d'Activision au Royaume-Uni. Le PDG a répondu : "Attendons que tout se passe bien". Interrogé par MLex le 12 mai sur l'éventualité d'une fermeture autour du Royaume-Uni, un représentant de Microsoft a déclaré qu'il s'agissait d'une "question compliquée", mais qu'"à un moment donné, nous devrons peut-être y réfléchir". Un porte-parole de Microsoft a conseillé de ne pas trop interpréter les commentaires.On dirait que MS est prêt à clore le dossier quoi qu'il arriveLes six prochaines semaines, jusqu'au 18 juillet (date limite prévue dans l'accord de fusion), pourraient être très amusantes