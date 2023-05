IGN a pu s'entretenir avec Konami-kojima et Shinkawa ne sont pas impliqués dans le développement-des développeurs de Konami qui ont déjà travaillés sur les anciens MGS collaborent avec Virtuos qui a déjà travaillé sur dark souls remastered ou u4.-Pourquoi commencé par mgs3 et pas le 1?on avait déjà la réponse mais c'est pour la "naissance" de Big Boss évidemment.-pour des remakes des autres épisodes c'est pas prévu pour l'instant mais ils écouteront la demande des joueurs et feront en conséquence-Pas de mise a jour où changements dans l'histoire-toutes les voix du jeu original sont dans le remake-pourquoi delta? Pour signifier comme le signe "différence".