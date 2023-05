Évidemment, pincette tout ça tout ça mais il semblerait que le développement de The Last of Us Part 3 aurait démarré comme le souligne un insider du nom de RPK Gaming, plutôt connu sur ses révélations concernant le cinéma, vend littéralement la mèche sur son compte Twitter.



Néanmoins, ça ne devrait pas être le prochain projet de ND qui est supposé être Last of Us Faction, et peut être une nouvelle licence avant aussi, ce qui fait que Last of Us part 3 si il existe devrait probablement sortir en fin de vie de la PS5 comme pour Part 2 avec la PS4.



Évidemment, c'est une rumeur de plus mais ça rejoint un petit peu ce qui avait déjà été dit par d'autres insider, à savoir que The Last of Us Part 3 serait bel et bien une réalité.



Je vous laisse y croire, ou pas !