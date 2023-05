Bon, c'était très décevant pour pas dire daubé mais on va rester poli. Voici malgré tout les 6 jeux que je retiens.6)- Je connaissais pas du tout l'existence de ce jeu, et ça a l'air complètement ouf. Je vous laisse regarder le trailer. Merci @51love pour la découverte, comment j'ai pus passer à côté ??5)- Dommage qu'il soit full démat mais le trailer m'a vraiment donné envie, avec un aspect beaucoup plus horreur, il m'a rappelé un peu Evil Within sur certains aspects.4)- Jamais touché à la licence, j'attendais une compilation et me voilà servi, je vais ENFIN pouvoir jouer à ces jeux cultes. Mention quand même à MGS 3, hâte de voir la gueule du Remake.3)- Ouais, jetez moi des cailloux si vous voulez mais j'ai bien aimé la présentation du nouvel AC même si j'avoue que j'aurai préféré un nouveau Rayman ahem... Mais le fait que ça reviens aux racines de la série avec l'assassinat au centre du gameplay me donne très envie.2)- C'est moins la claque qu'on était en droit d'attendre mais ça reste quand même très solide. J'ai surtout aimé le gameplay "Venom" qui a l'air super fun et jouissif. Bref, le gameplay m'a donné beaucoup envie, et le passage "Uncharted" sur l'eau à la fin m'a bien plu aussi !1)- Une belle surprise et l'un des meilleurs trailer de la conférence. Bon, techniquement c'est un peu faiblard mais on fera avec. Les combats ont l'air plutôt cool, par contre les créatures sont vachement bien foutu la vache. Franchement, il m'a donné envie alors que j'ai jamais touché au premier.Voilà, le reste osef un peu. Je retiens quand même aussi le jeu chinois là mais bon d'ici à ce qu'il sorte chez nous... et osef aussi de tous ces GAAS de merde...Mentions honorable :- Helldivers 2- The Plucky Squire- The Talos Principle 2- Phantom Blade 0