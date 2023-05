On Fixe Le Rétro

Hello les Kids!!Ça faisait un moment que l'idée me trottait dan la tête, mais par manque de temps je ne pouvais pas écrire cet article.Aujourd'hui c'est chose faite.Le jeu vidéo est un monde particulier ou réussite glorieuse et échec cuisant sont monnaies courantes.Alors quand un constructeur inconnu par chez nous décide de se lancer sur ce marché, on est soit subjugués soit étonnés, mais jamais impassibles.Alors quand un constructeur se dit "hey et si on visait les marchés émergents?", on peut souvent être sceptiques.Ce constructeur c'est TecToy, bien connu des joueurs Sega brésilien, en collaboration avec Qualcomm.Le résultat de ce mariage étrange est la non moins étrange ZeeboConsole étrange à la courte vie.Lancée en 2009 elle fut arrêtée en 2011.Le concept de la machine du tout dématérialisé n'est pas totalement idiot mais juste trop en avance sur son temps.De grands nom de l'industrie se sont lancés sur Zeebo tels que Capcom, Namco, EA....Mais rien n'y fait la console est un échec total.Voici les caractéristiques techniques de la bête (copié/collé de Wiki):ARM11 / QDSP-5 in Qualcomm MSM7201 SoC running at 528 MHzATI Imageon, later renamed to Adreno1 GB eNAND Flash128 MB NAND Flash in MCP160 MB RAM, 128 MB DDR SDRAM in MCP + 32 MB stacked DDR SDRAM in MSM7201AResolution: VGA (640×480) – 4:3 aspect ratio3G (scaling back to 2.5G or 2G where necessary)3 USB ports 2.0 Standard A (for accessories)SD Card Slot / InterfaceInterface: USB HIDPower: AC adapter 5V 3AConsumption: 15 Watt max. 1 watt standard.Graphics: 4 million triangles / secondAudio: 8 channels simultaneous MP3, ADPCM, MIDISize: W × D × H – 157 × 215.4 × 44 mmWeight: Less than 0.9 kg (2 lb)[27]Operating System: Qualcomm BREWLe prix de la machine a son lancement n'a pas aidé non plus au succès de celle-ci.Quand tu vises les marchés émergents avec une console au prix de 499$, et bien c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied.C'est pas un prix de 500$ qui va faire que la machine sera un succès surtout en 2009 (prix équivalent a 705$ en 2023 avec l'inflation).Mais que serait une console sans jeux?et bien voici une petite vidéo des jeux disponibles sur cette merveille.