Je me pose cette question après avoir vu une nouvelle polémique.

Encore une fois, une personne qui a juste chanté les musiques de Horizon 2 se fait harceler pour rien. On avait eu le cas, il y'a pas longtemps de ADA WONG où la doubleuse s'est fait harceler à mort.

Je vois de plus en plus ce genre de cas d'harcèlement envers les doubleurs ,les chanteurs qui font que leur travail dans le domaine du divertissement.