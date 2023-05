Un jeu qui se génère au fil de vos interactions avec les personnages de celui-ci, avenir lointain ?Peut-être pas tant que ça ! Les technologies en sont à leurs balbutiements mais les progrès en la matière vont de plus en plus vite et les idées de la part des créateurs sont nombreuses.Article : https://www.gwoo.io/new/l-ia-va-t-elle-refaconner-la-facon-de-creer-des-jeux-videos