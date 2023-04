Les petits avis de Axlenz

Voyager était sacrément pénible avant que j'invente la poudre de cheminette.

Ceux ayant déjà fait le jeu, se souviendront forcément de cette phrase et ceux l'ayant pas encore fait (qui comptent le faire) ne louperons absolument pas cette phrase. Oui on va parler d'Hogwarts Legacy.Pour commencer,. Je pensais franchement qu'on aurait que le château à explorer avec un petit village de sorcier sans plus. Mais non.. Que ce soit les pièces du château en elles-mêmes, les coins secrets, certains tableaux vraiment sublime dont certains qui font de la musique, les instruments de musique avec lesquels ont peut interagir pour qu'ils fredonnent une mélodie avec magie, certains objets du décors qui permettent une interaction etc, le château se suffirait limite à lui-même si on voulait pas faire un jeu long. D'autant plus qu'il ne manque pas de vie. Tu peux voir des élèves se disputer, se faire des messes basses, un élève se faire disputer à travers une lettre (réf à Ron Weasley), des fantômes espiègles, une armure qui met une branlée à une autre et j'en passe. Le tout avec une bonne VF (en tout cas pour pas mal de personnages).Mais on ne va pas se mentir hormis quelques petits coins spécifiques ailleurs, ça ne vole pas bien haut quoiqu'il y ait de bons endroits et sers juste de prétexte pour certaines quêtes, scénario compris.En parlant du scénario, c'est assez basique! ça ne m'a pas vraiment transporté. C'est là sans plus.. D'ailleurs le système de choix dans les dialogue n'a pas grande incidence (comme d'habitude j'ai envie de dire) vu que de toutes les façons on finis par faire ce qui est initialement prévu par le jeu. Ce n'est donc pas ici qu'on pourra devenir le sorcier qu'on rêve d'être. Toutefois, la quête principale pousse la D.A par moment avec un gros coup de cœur pour la partie façon dessin. Pour ce dernier, même quand je pensais que le jeu ne me surprendrait plus, tomber sur cette partie en blanc noir m'a vraiment plu.Dans le même registre (comme le choix lors des dialogues),J'aurais aimé une véritable différence côté facultés par exemple ou autres. D'ailleurs à choisir entre les salles communes, la plus belle à mon avis est celle des Poufsouffles (j'ai dû refaire une partie jusqu'à un certain niveau avec chacune des maisons pour compléter mes trophées du jeu). En vrai ça se joue entre celle des Poufsouffles (très chaleureux, beau, respire le bon vivre, beau décors) et des Serpentards (bien fidèle au style de la maison, froid, original). Par contre celle des deux autres maisons mouais.Attention je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune différence entre les maisons dans la progression. Pour ne pas en dire trop, pour l'une des quêtes principales du jeu, l'introduction de celle-ci est différente pour chacune des maisons.même si c'est l'instant d'un moment.Les quêtes secondaires sont pas mal, certaines te donnant accès à des endroits sympas bien cachés. J'aime bien le fait que l'on puisse être un grossier personnage auprès de ceux qui nous donnent des quêtes. Leurs réactions quand on fait le salop, est assez drôle.Dommage à ceux qui n'ont pas eu accès à cette quête car on ne retrouve cette ambiance nulle part dans le jeu.Côté O.S.T c'est assez discret dans l'ensemble mais retranscrit très bien l'univers. Cependant deux ont réussi à me titiller. En réalité 3 mais j'ai beau chercher le troisième mais difficile à trouver. Nan mais écoutez le tout premier avec la note qui monte à partir de 01:45Gameplay parlant, c'est plaisant. Pour les combats c'est vachement bien pensé. J'avais peur de ce côté mais non c'est très plaisant. Chacun combattra selon ses sorts préférés réalisant ainsi ses propres combos. Les vêtements jouant également un rôle dans les points d'attaques et de défenses même si pour ces derniers c'est fichtrement mal foutue. Le jeu t'oblige limite à adopter un style vestimentaire qui ne te plait pas juste car tu veux être au top côté point d'attaque et de défense. Chapeau de jeune dame + lunette yeux de crapaud + accoutrement bizarre ? Après oui on peut essayer d'upgrade mais ça ne suffit pas face à certains vêtements et faut vouloir. La conduite au balais est agréable. Ils ont réussi à retranscrire la différence avec le fait de chevaucher un hyppogriffe.. D'autant plus que dans le jeu on voit pas mal d'autres créatures avec lesquelles on aurait aimé avoir d'autres interactions.Il y a de quoi faire dans ce jeu quand on pense aux épreuves de Merlin, les arènes de combats, la recherche des pages de sorciers qui renseignent sur plein de choses dans cet univers, la salle sur demande qui est une salle entièrement personnalisable avec les vivarium pour prendre soin de certaines bêtes, les traces de magies ancienne et j'en passe. D'autant plus que au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, les saisons changent. C'est anecdotique mais ça change un chouilla la map. En Hiver tu remarqueras par exemple des décorations de Noël ici et là, en automne tout ce qui à rapport à Halloween etc.Déjà les épreuves de Merlin il y a que 4 ou 5 mécaniques qui ne font que se répéter et c'est pareil pour pas mal de trucs dans l'exploration.En bref, Hogwarts Legacy est le meilleur jeu Harry Potter sorti à ce jour (pour moi) mais néanmoins si on lui enlève toute la richesse qu'avait déjà la licence, le jeu ne serait pas du tout extraordinaire tant il ne réinvente pas grand chose. Il est assez classique comme open world. Cependant réussir à retranscrire aussi bien l'univers ne serait-ce que dans le château, le gameplay et pour pas mal de choses, bravo. En tant que fan de la saga, je ne pouvais que déjà me laisser aller dans cette aventure.[/g]J'ai failli oublier! J'aurais parié auparavant (avant l'annonce du jeu de Quidditch) qu'ils allaient nous sortir un DLC qui permettrait les parties de Quidditch dans le jeu car il y a déjà tout pour. Le terrain est déjà clairement là, la voltige est bien foutue. Quelques mécaniques de gameplay en plus pour les parties de Quidditch et c'était dans la poche. D'autant plus que dans le bureau de la professeure de vol, on aperçoit une petite maquette sur une table avec des élèves entrain de jouer. En regardant la maquette de plus près on voit ce que ça peut donner et on se dit qu'à un moment ou un autre les développeurs y ont peut-être pensé. Mais bon avec un autre jeu de Quidditch en développement, ce n'est plus du tout évident.