La décision de la CMA de ne pas approuver le rachat d’Activision par Microsoft est un véritable coup de tonnerre pour les affaires de Microsoft. Et si le ton est plutôt cordial dans les communications publiques, ce n’est pas forcément la même chose en couulisses.



Activision est très remonté contre la CMA



Suite à l’annonce de la CMA, c’est le président de Microsoft qui a pris la parole hier pour exprimer son regret que l’accord avec Activision n’ait pas été approuvé par les autorités antitrust britanniques. Dans un ton très cordial, Microsoft a précisé qu’il ferait appel, tout en regrettant un manque de compréhension du marché par le régulateur, et particulièrement sur le segment du cloud.



Du côté d’Activision par contre, le ton est un peu plus virulent. Bobby Kotick, PDG du créateur de Call of Duty, a envoyé une communication à ses employés en précisant que si la décision de la CMA était maintenue, elle « étoufferait l’investissement, la concurrence et la création d’emplois dans l’ensemble de l’industrie du jeu au Royaume-Uni ».



Le patron d’Activision avait déjà taclé violemment le Royaume-Uni en février dernier en réaction à une déclaration du chancelier, Jeremy Hunt, qu’il souhaitait faire du Royaume-Uni « la Silicon Valley de l’Europe ». Face aux réticences de la CMA à valider le rachat déjà à l’époque, Bobby Kotick avait alors déclaré que le blocage du deal pourrait, au contraire, avoir l’effet de transformer le Royaume-Uni en vallée de la mort (Death Valley). Ambiance.



Déjà à l’époque, Bobby Kotick parlait d’un impact sur les emplois du pays, mais un représentant d’Activision est allé plus loin au micro de la BBC. « Le rapport de la CMA contredit les ambitions du Royaume-Uni de devenir un pays attractif pour la création d’entreprises technologiques », a-t-il indiqué, rappelant ainsi les déclarations du grand patron un peu plus tôt cette année.



Les conclusions du rapport ne rendent pas service aux citoyens britanniques, qui sont confrontés à des perspectives économiques de plus en plus sombres. Nous allons réévaluer nos plans de croissance pour le Royaume-Uni. Les innovateurs mondiaux, grands et petits, prendront note du fait que, malgré toute sa rhétorique, le Royaume-Uni est clairement fermé aux affaires.



En évoquant une réévaluation de ses plans de croissance au Royaume-Uni, Activision menace clairement la CMA de désinvestir le pays au profit d’autres territoires. Il est difficile d’évaluer l’impact d’une telle menace, mais il y a des chances pour que les intimidations ne permettent pas vraiment la construction d’un dialogue constructif.



Et maintenant ?



Dans ses conclusions, la CMA a mis de côté le marché des consoles qui ne semble pas être problématique dans cette affaire, et a plutôt mis le cloud gaming sur le devant de la scène. Selon l’organisme, la position de Microsoft sur ce marché serait problématique si le deal devait être validé.



Microsoft jouit déjà d’une position de force et d’une longueur d’avance sur les autres concurrents dans le domaine des jeux dans le cloud, et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la possibilité de saper les concurrents nouveaux et innovants.



Microsoft a bien présenté des plans pour répondre aux préoccupations de la CMA, mais ils ont été jugés inefficaces. « Les jeux dans le cloud ont besoin d’un marché libre et concurrentiel pour stimuler l’innovation et le choix. Le meilleur moyen d’y parvenir est de permettre à la dynamique concurrentielle actuelle des jeux en nuage de continuer à faire son travail ».



En attendant les suites de l’appel de Microsoft au Royaume-Uni, c’est la décision de la Commission Européenne qui se fait attendre. Celle-ci doit avoir lieu le 22 mai au plus tard.