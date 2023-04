Des fans ont été très déçus de la scène de combat durant la première rencontre avec Jack Krauser qui était beaucoup moins marquante et grandiose dans ce Remake que dans la version originale de 2004 ( 2005 chez nous).Si le contexte est très différent de nos jours (la magie des QTE ne marche plus...), Capcom a fait le choix dans ce Remake de rendre cette scène plus minimaliste mais plus réaliste.En effet, la firme a fait appel à une société de développement d'équipement (Tamura Tactical Gear Development), et a une capture de mouvement réalisée par d'anciens membres de l'unité tactique mobile RAT de la police préfectorale de Saitama, ainsi que d'anciens membres du groupe d'opérations spéciales des forces d'autodéfense japonaise.Ce style de combat d'attaques et de self-défense au couteau a pris naissance principalement dans les armées des pays asiatiques pour se répandre par la suite dans les armées du monde entier.Comme le montre la vidéo juste en-dessous, les mouvements et le style de combat des militaires coréens sont identiques à ceux de Leon et de Krauser durant leurs affrontements.Et vous, vous êtes plutôt style réaliste du Remake ou style hollywoodien de l'époque lors de cet affrontement entre Leon et Krauser?