Le cas de Roro-chan est horrible et si vous ne voulez pas lire une histoire très glauque, je vous conseille de quitter l'article maintenant.

Certains d'entre vous connaissent le genre du Dark Magical Girl initié paren 2011 qui utilise les code visuels du magical girl pour proposer une série souvent assez trash qui perverti l'image du genre.Mais ces Dark Magical girl ne sont rien à côté des Magical Girl maudits.Des titres à qui l'on attribue des milliers de morts et dont l'on dit qu'ils ont fâché la planète.J'en ai répertorié 3 dont le plus connu et éloquent et je vais vous présenter leur malédiction.Pour ce premier article, je vais parler de, connue chez nous chez le nom dec'est la plus connue des Magical girl maudite et la seule qui a entrainé la création d'une légende urbaine et de superstitions.Les plus vieux d'entre vous connaissent Gigi et ont vu la série dans leur enfance et les plus jeunes ont surement vu la scène la plus culte de la série, celle de la mort de l’héroïne, dans un épisode du joueur du grenier.En fait, ceux qui s'interessent au Meme internet seront peut être surpris d'apprendre que Momo est la première victime dece camion d'anime présent dans plein d'Isekai qui tue un personnage qui se réincarne après dans un autre monde.Mais ce que vous ignorez surement, c'est ce que cette scene du camion a provoqué.Il faut savoir qu'à la minute même où cette scène a été diffusé au japon, les régions diffusant la série ont été touchées par des tremblements de terre. De nombreux témoignages de l'époque parlent des bandeaux d'alerte qui sont apparu au bas de l'épisode alors que la scène se terminait.On pourrait penser à un hasard, mais quelques semaines plus tard, alors que la série diffusait son dernier épisode, rebelote, un seisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter touche le japon, accompagné d'un Tsunami qui feraMais la malédiction ne s’arrêtera pas là, en 1995, la série est rediffusée, encore une fois, le jour de la diffusion du dernier épisode de la série, le Grand, le tremblement de terre le plus meurtrier dans le pays du 20ème siècle et une catastrophe dont le bilan meurtrier ne sera égalée au japon que par le Tsunami de 2011.Cette fois-ci, c'est plus dequ'il y aura et une population traumatisé par la catastrophe à tout les niveau.La superstition fut telle que Minky Momo ne sera plus jamais rediffusé au japon sur une chaine japonaise (mais sur Cartoon Network).Mais en fait, Minky Momo avait à ce moment causé bien plus de victimes.Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier épisode de la série devait être diffusé au Mexique le 19 septembre 1985. Hors à votre avis? Qu'est ce qui a eu lieu le 19 septembre 1985 à Mexico et qui a repoussé la diffusion de la série d'une semaine?Et oui, le plus gros tremblement de l'histoire du Mexique avec une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter et ayant fait fait dans lesLes fans de la série disent qu'en ayant osé tuer une magical girl, le staff de la série aurait offensé la planète.Mais les victimes de Momo ne se limitent pas à celles de tremblement de terre.De nombreux cas de mort prématurés, suicides et maladie grave(Cancer, surdité) parmi le staff de la série ont été recensés (nottament, l'interprète de la chanson thème du film et la voix japonaise de Susy de la série, Susy et les fleurs magique qui se tuera dans un accident de voiture à seulement 19 ans)Mariko Shiga interpretant le générique de fin de Susy et les fleurs magiqueLa série est aussi connue pour être à l'origine du mouvement lolicon qui n'existait pas avant sa diffusion, ce qui désolera le créateur de la série qui ne voyait pas de mal a mettre un peu de fanservice dans la série vu qu'il pensait que seul des gamines de 8/12 ans n'ayant pas l'esprit mal tourné la regarderait, même si ce genre d'illustrations (assez récurrentes)allait automatiquement attirer un certain public(surtout qu'associer une gamine de 12 ans à un fauteuil Pomare popularisé par le film erotique Emmanuelle qui a carrement renommé le fauteuil en question en fauteuil d'Emmanuelle, c'est limite)La dernière victime connue de Momo date de 2013 et se nommait Roro-chan.Roro-chan était une collégienne, gentille, bonne élève mais accro à internet.Voulant devenir une star du web, elle commence à faire des video où elle joue de la guitare et explore le toit d'immeubles, voyant que se vue ne montent pas, elle rajoute des titres racoleurs pour attirer les pervers qui seront le gros de son public, mais celà lui attire aussi des commentaires négatifs et ses vues ne montent pas assez à son gouts.Un jour, Roro-chan annonce vouloir devenir une légende que personne n'oubliera dit qu'elle le prouvera dans un stream qu'elle programme.Hors dans ce Stream, annoncera qu'elle compte se jeter de son balcon et internet étant ce qu'il est, certains de ses viewers lui balanceront des "t'es pas cap" ou des "mais t'es complètement débile", la faisant fondre en larme et s'excuser avant de sauter avec son téléphone filmant la scene.Elle n'avait que 14 ans.Le lien avec Minky Momo? le voilà:L'avatar de Roro-chan était Minky Momo. Une série qui pourtant n'a jamais été diffusée lors de sa vie mais dont elle était malgré tout fan.Peut être que Roro-chan a été influencée par la légende urbaine autour de Momo et devenir comme elle ou bien elle avait utilisé cet avatar pour attirer des otaku attirés par le personnage.Dans tout les cas, encore un drame lié à Minky Momo.J'ai encore d'autres Magical Girls maudits dont je vous parlerai, mais cet article est déjà suffisamment long et déprimant, alors pour aujourd'hui on s’arrête là.