Je me demandais si vous aviez des recommandations quand au type de salle de cinéma (notamment pour aller voir Mario). Je ne suis pas allé au ciné depuis... la forme de l'eau en 2017 O_O



Mais je compte bien faire une exception pour Mario. Je vois que par chez moi j'ai le choix entre 2D, 3D, ICE et 4DX.Je me sens du coup un peu perdu ._.

A priori je suis partagé entre une salle ICE ou une bonne vieille 2D. J'ai toujours trouvé que les salles 3D rendaient les films sombres pour une contrepartie faible mais paraitrait que ces salles ICE font de la 3D plus lumineuse.



Voilà j'attends vos retours !