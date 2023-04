Netflix a terminer le tournage de tous les épisodes de la saison 1 de la série one-piece live action depuis fin février, il ne reste plus que quelques reshoots et le tout sera terminé comme prévu selon Marc Jobs,le réalisateur des épisodes 1 et 2. La sortie est prévue pour automne 2023 sur Netflix.

Who likes this ?

posted the 04/01/2023 at 11:19 AM by axlenz