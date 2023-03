ca commence100€ pour 3 ans (soit 36 mois a 2,8€/mois) viaGold => ultimate https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-live-gold-12-months-xbox-live-key-turkey 1€/mois viaa entrer chaque mois https://www.eneba.com/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-windows-non-stackable-key-united-states?af_id=dealabs gratuit viamoitié prix du prix BOT officiel (soit 6,5€/mois) ,OU 50€ pour 3 ans OU 50 centime par mois via,pas besoin de faire le partage dans les 2 sens (bon un peu chiant de demander 50 centime par mois a son partage ,plus efficace de faire 50€/3ANS)METHODE qui arrive SOON accessible a TOUT LE MONDE meme les plus gros BOT=> 22€/mois pour 5 personnes sur le STORE et ca sera dispo sur spliiit donc 4,4€/mois https://www.gamekyo.com/blog_article446083.html