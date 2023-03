Les jeux vidéo ont connu une évolution remarquable au fil des décennies, allant des graphismes simples aux mondes virtuels complexes et immersifs d’aujourd’hui. Depuis les années 1980, de nombreux jeux ont influencé l’industrie et sont devenus des classiques intemporels. J’ai questionné l’intelligence artificielle ChatGPT au sujet des 10 meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Bien qu’un tel palmarès ne soit en aucun cas absolu – tous les goûts sont dans la nature – il est intéressant de constater les titres qui ont le plus marqué l’imaginaire collectif.



1- Super Mario Bros. (1985)



Ce jeu de plateforme emblématique de Nintendo a popularisé tout un genre et est considéré comme l’un des jeux les plus influents de tous les temps. Il a introduit des mécaniques de gameplay qui sont devenues des standards dans l’industrie, telles que sauter sur des ennemis pour les éliminer, collecter des power-ups pour obtenir des avantages temporaires et traverser des niveaux remplis d’obstacles pour atteindre le but final.



Le jeu est devenu un phénomène culturel, en grande partie grâce à son personnage principal, Mario, aujourd’hui une icône indissociable de l’industrie du jeu vidéo. Super Mario Bros. a également été acclamé pour ses graphismes colorés et sa musique mémorable, composée par le célèbre musicien Koji Kondo.



2 – Tetris (1984)



Ce jeu de puzzle simple mais addictif est devenu un classique instantané lorsqu’il a été publié sur Game Boy en 1989. Il est depuis devenu l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. Il a d’abord vu le jour sur Electronica 60 en union soviétique, avant sa commercialisation à grande échelle quelques années plus tard. Sa prémisse simple d’empiler des blocs de différentes formes pour créer des lignes complètes qui disparaissent et laissent de la place pour d’autres blocs a charmé le monde entier. Cette mécanique de jeu à la fois simple et stimulante a inspiré plusieurs autres créations dans l’industrie. Encore aujourd’hui, Tetris demeure l’un des grands noms dans le genre puzzle.



3 – The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998 )



Ce jeu d’action et d’aventure a établi de nouveaux standards pour la narration et la jouabilité dans les jeux vidéo. Il a également popularisé le genre de l’exploration en monde ouvert. Il est également considéré comme l’une des meilleures transitions de la 2D à la 3D, aux côtés de titres comme Metroid Prime.



Ocarina of Time a introduit des mécaniques de gameplay innovantes telles que le système de verrouillage de cible (Z-targeting), la possibilité de se déplacer librement dans un monde ouvert et la mécanique de voyage dans le temps grâce à l’utilisation de l’Ocarina. Le jeu a également offert un scénario captivant et émouvant, ainsi que des personnages bien développés pour l’époque. Le jeu a été salué pour son attention aux détails, sa grande variété de donjons, de quêtes secondaires et de mini-jeux, ainsi que pour son savoir-faire en matière d’exploration. Une aventure épique qui a remporté de nombreux jeux de l’année et demeure à ce jour un grand classique.



4 – Half-Life 2 (2004)



Ce jeu de tir à la première personne (FPS) a été acclamé pour son histoire captivante et ses innovations technologiques, notamment le moteur physique Havok et son système d’animation facial. La physique interactive est un élément crucial pour comprendre le brio de Half-Life 2 : il était possible de manipuler des objets dans le monde du jeu de manière réaliste et de résoudre des puzzles basés sur la physique. Le populaire FPS a également offert une narration immersive et cinématographique des plus captivantes.



5 – Grand Theft Auto V (2013)



Ce jeu d’action en monde ouvert est l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, avec des graphismes incroyables et une histoire complexe. Il a également été salué pour son monde ouvert immersif et la liberté qu’il offre. Cela transparait encore de nos jours, alors que Rockstar Games continue de créer des contenus téléchargeables (DLCs) pour ce Grand Theft Auto Online en attendant le très attendu Grand Theft Auto 6.



Grand Theft Auto V nous plonge dans la ville fictive de Los Santos, où nous pouvons nous livrer à des activités illégales telles que le vol de voitures, les braquages de banques, et les combats de rue. Le jeu a été salué pour sa narration complexe et émouvante, offrant une histoire à plusieurs niveaux avec trois personnages principaux jouables aux personnalités divergentes.



6 – Doom (1993)



Ce jeu de tir à la première personne (FPS) a été un pionnier du genre et est considéré comme l’un des jeux les plus influents de tous les temps. Il a popularisé l’utilisation de la souris pour la visée et a introduit des fonctionnalités telles que les cartes et les niveaux personnalisés. Doom est un précurseur en matière de conception de niveaux offrant une structure non linéaire et complexe qui a encouragé l’exploration et la découverte de secrets. Le FPS culte a également été l’un des premiers à offrir un mode multijoueur en réseau, permettant des parties en ligne, une fonctionnalité qui est devenue un standard dans de nombreux jeux vidéo par la suite.



7 – Minecraft (2011)



Ce jeu de construction de blocs a été un énorme succès commercial et est devenu l’un des jeux les plus populaires de tous les temps. Il permet de construire son propre monde à partir de blocs de différentes textures et couleurs. Minecraft offre donc une grande liberté créative pour construire et explorer des environnements virtuels en 3D, à l’image des briques Lego. Il a été l’un des premiers jeux vidéo à adopter un modèle économique de vente directe en ligne, ce qui a contribué à stimuler l’indépendance des plus petits studios de développement.



8 – Pac-Man (1980)



Ce jeu d’arcade classique est l’un des plus célèbres de tous les temps. Il a été l’un des premiers jeux vidéo à devenir un phénomène culturel mondial. Il ne fait aucun doute que Pac-Man a été un pionnier dans le genre arcade, introduisant de nouveaux concepts de gameplay tels que les power-ups, les ennemis uniques et des niveaux de difficulté progressifs. Le jeu a également établi le modèle économique 25 sous par partie pour les jeux d’arcade, qui est devenu un standard dans l’industrie à une époque où rien n’était encore véritablement défini.



9 – Final Fantasy VII (1997)



Final Fantasy VII a élevé le genre jeu de rôle (RPG) à un niveau de complexité et de sophistication sans précédent pour l’époque, avec une histoire mature, des personnages bien développés, une bande-son exceptionnelle et des cinématiques de pointe. Le jeu de Square (avant sa fusion avec Enix en 2003) a eu un impact culturel important, avec des thèmes tels que la lutte pour la survie de l’environnement, la manipulation génétique et l’aliénation sociale.



10 – Portal 2 (2011)



Portal 2 est un jeu de puzzle considéré parmi les meilleurs jeux de tous les temps en raison de sa narration, de ses puzzles intelligents et de ses personnages charismatiques. Il a également introduit de nouveaux concepts tels que les portails de téléportation qui demandaient de réfléchir de façon critique pour résoudre des problèmes. Sa narration exceptionnelle, couplée à des personnages bien développés, à une histoire captivante et à des dialogues hilarants ont laissé leur marque.



Portal 2 a également introduit un système de coopération en ligne, permettant aux joueurs et aux joueuses de résoudre ses nombreuses énigmes en équipe, ce qui a ajouté une nouvelle dimension très satisfaisante de gameplay.

