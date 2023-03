Avis rapide après platine

C'était clairement le jeu que j'attendais le plus en ce début 2023 avec re4.



J'ai passé un agréable moment mais de la part de Team ninja et après deux épisodes de ni-oh qui nous auront autant donner du plaisir que du challenge et un contenu gargantuesque wo long fait absolument tout moins bien que ces 2 épisodes.



C'est clairement un ni-oh "slim" .

Une fois le système de drapeau compris et la parade acquise on va clairement enchaîner les missions sans trop de soucis je ne dirais pas comme certains que on roule sur le jeu et qu'il est facile car ya des passages tour de même taquins mais il est accessible et très peu frustrant car on a des drapeaux dissiminé partout on se retape pas le niveau entier comme ni oh a cause d'une mort a la con (d'ailleurs dans celui là tomber dans l'eau nous tue pas )



Le point le plus kiffant reste la parade qui donne pas mal de satisfaction comme un Sekiro mais la fenêtre est assez permissive.



L'autre point que j'ai bien aimé c'est que le jeu te force a chopper tous les drapeau et donc fouiller tout le niveau.



Puis évidemment le point central les boss la plupart j'ai bien aimé mention spéciale à lu-bu très stylé (le design et chara design des alliés est plutôt bon )

Pour le reste la structure reste la même des petits niveaux avec des raccourcis a débloquer sauf qu'on s'en servira jamais vu que ya des drapeaux donc des chekpoint ingame....



Le jeu est comme les autres a la rue techniquement même si quelques niveaux sont jolis par contre assez déçu du framerate qui peut sauter chose jamais vu dans les précédents jeux.



Le pire défauts reste cette putain de caméra qui m'a rendu fou dans certain moments et aussi le fait que des fois on a l'impression que certaines commandes ne s'exécute pas comme le soin l'animal totem ou magies



Toujours autant de loot mais toujours la limite des 500 absurde



Puis le coup des PNJ qui t'accompagne j'ai toujours pas compris le délire .

Surtout pour l'histoire on dira mais ils cassent plus les couilles que autre chose vu qu'ils ne font rien a part creuver après 3 coups et que les boss se focus pas du tout sur eux tout le contraire des trucs cheater sur Elden ring pour le coup.ca fou plus le bordel a l'écran qu'autre chose en vrai.



Durée de vie et contenu aussi en deçà par rapport à avant le endgame est décevant pas de raison de particuliere de jouer le New game plus a part looter des équipements 5*.



Pour le coup un bon jeu clairement mais je reste sur ma faim la ou les ni oh m'avait clairement mis a genoux du début a la fin je me surprends a déjà n'avoir plus rien a faire sur le jeu après peut être une petite quarantaine d'heure sûrement moins (pas exact vu que Sony sait tjs pas faire un compteur d'heure qui marche correctement en 2023)



6/10